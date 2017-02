HJØRRING: En 62-årig mand fra Frederikshavn blev ved retten i Hjørring idømt 10 måneders betinget fængsel for flere tilfælde af seksuelle overgreb mod sit barnebarn og for at have onaneret foran en teenager, oplyser anklager Peter Rask.

I retten sagde dommeren, ifølge Peter Rask, at når den dømte slap med en betinget dom, og altså ikke skal i fængsel, skyldes det, at han lider af fremskreden Parkinson syge.

Den 62-årige erkendte sig skyldig i samtlige anklager om overgreb mod barnebarnet. De lød på, at han i flere tilfælde i perioden mellem oktober 2011 og november 2013 har haft andet seksuelt forhold end samleje med pigen, der var otte år, da overgrebene begyndte.

Den 62-årige erkendte sig også skyldig i at have onaneret foran en teenager, mens han sad i sin bil. Det skete i maj måned 2016.