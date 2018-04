Volkswagen henter ny topchef i egne rækker

Den tyske bilgigant Volkswagen (VW) bytter ud på den allerøverste post.

Matthias Müller stopper som CEO, og han afløses af den hidtidige markedsdirektør, Herbert Diess.

VW's bestyrelse mødtes torsdag for at få de sidste brikker i en ledelsesrokade på plads.

Mødet kom, to dage efter at VW udsendte en pressemeddelelse om, at der i nær fremtid ville komme nogle store ændringer.

Den nu 64-årige Matthias Müller blev CEO i september 2015, kort efter at skandalen om svindel med den software, der måler giftig udstødningsgas fra VW's dieselbiler, eksploderede og ramte koncernen hårdt.

Siden da har VW arbejdet med at få has på skandalen, der har medført nogle store erstatningskrav i specielt USA.

Den tyske erhvervsavis Handelsblatt skriver, at Matthias Müller muligvis bliver i VW på en anden post.

Den nye topchef har en fortid i en anden tysk bilkoncern, nemlig BMW. Men i 2015 blev Herbert Diess hentet til VW.

