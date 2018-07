Volvo flytter dele af produktion i Kina efter toldkrig

Bilproducenten Volvo har valgt flytte dele af produktionen af modellen "XC60 SUV" fra Kina til Europa. Det er den del, der producerer til det amerikanske marked.

Det sker for at undgå den forhøjede toldsats, som USA for nylig har indført på importvarer fra Kina, siger bilproducenten ifølge Reuters.

Det tidligere svenske firma, der er ejet af den kinesiske virksomhed Geely, fremstiller på nuværende tidspunkt modellen i Sverige, hvis de skal sendes videre til europæiske kunder.

Men befinder kunderne sig udenfor Europa som for eksempelvis USA, bliver bilerne af den omtalte model lavet i Kina.

Selskabet vil omrokere og tage XC60-modellerne, der skal til USA fra fabrikken til Europa, fortæller administrerende direktør Hakan Samuelsson.

Fabrikken i Kina vil fortsat producere biler, der skal sendes ud til andre geografiske områder, lyder det videre.

Direktøren tilføjer, at omstillingen allerede er gået i gang.

Produktionen af bilmodellen i Kina, der tidligere blev sendt mod Amerika vil blive omfordelt til andre markeder, hvor nogle vil blive sendt til Europa, meddeler Hakan Samuelsson.

- Det er den slags finjustering, vi kan gøre inden for vores produktionsproces, siger han.

/ritzau/Reuters