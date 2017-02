GOLFSTRØMMEN: Hvad sker der lige, svenskere? Svigter I Volvo?

Nej, bestemt ikke. Mærket er fortsat altdominerende hinsidan, men ikke desto mindre blev der i 2016 skrevet bilhistorie i Sverige. For første gang i 50 år var der ikke en Volvo øverst på top-10 listen!

God undskyldning

Førstepladsen blev indtaget af en model fra skandaleramte tyske VW, nemlig Golf, der vandt en kneben sejr over Volvo V70 - de senere års topsælger i Sverige.

Men Volvo, der nu ejes af den kinesiske bilgigant Geely, har dog en rigtig god undskyldning for ikke at have snuppet førstepladsen i 2016: V70-modellen blev i årets løb sendt på pension.

Produktionen af bestselleren stoppede omkring 1. maj, og først efter sommerferien trillede afløseren - Volvo V90/S90 - for alvor af samlebåndet, og dette gab betød, at Golf’en ikke kunne indhentes trods et flot salg af den ny model i årets sidste måneder.

Der blev i fjor solgt 22.084 VW golf mod 21.321 eksemplarer af V70 og afløseren S90/v90.

Syv pladser til Volvo og VW

Men ellers dominerede Volvo endnu en gang det svenske bilsalg. Udover førstepladsen blev til en tredje, en fjerde og sjette plads til henholdsvis S60/V60, XC60 og V40, mens Volkswagen trods koncernens dieselsnyd opnåede hele tre pladser på listen. Udover Golf var det med Passat og Polo.

Så med syv modeller på top-10 alene til de to mærker, var der kun tre pladser tilbage. De blev indtaget af Toyota Auris, Kia Ceed og Skoda Octavia - modeller der ikke formåede at trænge sig ind på den tilsvarende danske hitliste.

Den blev som tidligere omtalt toppet af Peugeot 208 med VW Up på andenpladsen - et tydeligt billede på den markante forskel på, hvordan svenskere og danskere køber biler.

Fakta Svensk top-10 1. VW Golf - 22.084 biler.

2. Volvo V70 og V90/S90 - 21.321.

3. Volvo V60/S60 - 16.755.

4. Volvo XC 60 - 16.266.

5. VW Passat - 15.716.

6. Volvo V40 - 12.691.

7. Toyota Auris - 7423.

8. VW Polo - 7091.

9. Kia Ceed - 6778.

10. Skoda Octavia - 5889 biler.

Vore svenske brødre og søstre køber meget større modeller, end vi gør i Danmark, hvor der ikke var en eneste Volvo på top-10 listen med Peugeot 308, Opel Astra og VW Golf som de største modeller.

Svenskerne er i modsætning til danskerne ikke til småbiler. Eneste repræsentant for småbilklassen på top-10 er VW Polo, mens bestselleren i Danmark, Peugeot 208, sluttede helt nede på top-100-listens 35. plads med et salg på kun 135 biler.

Og VW Up gider svenskerne da slet ikke købe. I fjor blev der kun solgt sølle 47 eksemplarer, hvilket resulterede i en 56. plads.

Det samlede nybilsalg i Sverige landede i fjor på 372.318 mod 345.108 året før, svarende til en fremgang på 7,9 pct. - en stigning en anelse større end i Danmark, hvor salget gik frem med 7,4 pct. til 222.924 biler.