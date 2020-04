Vores plan - eller Mettes?

Det her kan blive en farlig mission.

For kan man tillade sig at kritisere landets statsminister i en situation, hvor krisen ikke kun kradser, men flår i samfundet - og hvor hun oven i købet er blevet udråbt til at være den mest populære leder af landet siden 1940?

Ja, pelsen voves - også selv om det kan koste nogle hårtotter.

For nok har Mette Frederiksen markeret sig som statskvinde i takt med, at corona-virusset har gjort sit indtog i Danmark. Stærkt flankeret af sundhedsmyndighederne og politiet har hun sammen med sin regering grebet til handling og skruet en stribe restriktioner sammen, som har forhindret smitten i at løbe for stærkt landet rundt. Samtidig har de i fællesskab opjusteret sundhedsvæsenet, så det kan klare belastningen. Vi er ikke havnet på den berygtede røde kurve, men ligger trygt og godt på den grønne.

Og Folketingets partier har formået at bakke op om de forskellige tiltag i samlet trop. Det har givet en styrke i udmeldingen og kravet til befolkningen - om at stå sammen med afstand og være rede til at betale en milliardstor regning for indsatsen.

Lige indtil i mandags.

Her sprækkede borgfreden på Christiansborg. De øvrige partier fra højre til venstre kunne melde ud, at de ikke var blevet inddraget i beslutningen vedrørende den langsomme åbning af Danmark. De havde nok fået en orientering på forhånd, men de kendte ikke noget til baggrunden.

Den manglende dokumentation førte også til kritiske røster i offentligheden vedrørende manøvren med at åbne daginstitutioner og de yngste skoleklasser efter påske. For hvorfor? Hvad var belægget for at samle de mest ustyrlige mennesker i forhold til at forstå og håndhæve regler for hygiejne og undgå smittespredning?

Og hvad med vores hårdt trængte erhvervsliv? Kunne der ikke være lagt op til en stille og rolig åbning af restauranter med udeservering, klare afstandskrav, nul buffet? Kunne frisørerne ikke have klippet videre forsynet med mundbind? Kunne storcentre ikke åbne, hvis vi overholder afstandskrav og spritten af? Kunne biograferne ikke vise film igen, hvis der er plads mellem gæsterne? Ja, kunne vi ikke få lidt mere gang i hjulene, hvis vi holder fast i de gængse regler for omgang med hinanden - og naturligvis fortsat er strikse i forhold til plejecentre og sårbare borgere.

Det er svært at svare på, når man ikke er virolog eller epidemiolog.

Netop derfor er dokumentation for at holde samfundet i en skruestik så afgørende. Det skal frem, hvorfor og om det er nødvendigt at køre på lavblus - og hvor længe det egentlig skal ske.

Fakta fremfor fornemmelser.

Kommer den sundhedsfaglige baggrund ikke frem, risikerer forståelsen og opbakningen at ryge sig en tur. Så knurrer oppositionen berettiget og taler om étpartistyre og bruger enhver lejlighed til at kritisere i stedet for at markere fælles front, og man kan ikke fortænke kulturfolk og erhvervsliv i at råbe utålmodigt op med krav om, at vi skal i gang. Så mister borgerne pusten i forhold til at skulle afgrænse sig fra andre.

Skredet mod, at der er tale om ”Mettes plan” frem for ”Vores plan”, at det handler om politik i stedet for sundhed, er ved at ske.

Nogle vil klappe hælene sammen og sige, sådan er det nu engang. Andre vil reagere mod umyndiggørelsen og advare den mest populære statsminister længe mod at lade sig lokke af magtfuldkommenheden. At hun skal lade være med at være en lukker, mens vi er i gang med at genåbne.