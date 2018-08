Vorupør Kræmmermarked har 20 års jubilæum

VORUPØR: Bilerne begynder at hobe sig op på parkeringspladsen ved den gamle sportsplads, og de 75 boder er ved at være klar til at starte salget. Fred, ro og hyggeligt samvær er atter hovedingredienserne, når Vorupør Kræmmermarked i år åbner for 20. gang.

- Der er en helt speciel atmosfære. Folk er hjælpsomme, og der er en god pingpong med gæsterne. Man sælger ikke så meget, men det er alligevel det her marked, man glæder sig mest til, siger Kurt Rasmussen, som har været med i seks år.

Ikke så meget skrammel

Kræmmermarkedet nyder godt af alle sommerhusturisterne, som er på ferie i Vorupør. Særligt det, at det er fra fredag til søndag, gør, at der kan komme to hold af gæster, når der er sommerhusskift om lørdagen.

En af sommerhusgæsterne er John Mortensen fra Skive, som besøger markedet for 10. år i træk.

- Vi kommer altid alle tre dage, fordi vi bor tæt på, og det er så hyggeligt. Der bliver ikke solgt så meget skrammel, og det er nogle hjemmegjorte ting, folk har i boderne. Man får også mulighed for at snakke med de lokale, siger han.