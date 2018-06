Vraget Durmisi skifter til Lazio

FODBOLD: Den danske fodboldspiller Riza Durmisi skifter til Lazio i den italienske Serie A.

Den vragede VM-back forlader dermed spanske Real Betis og slutter sig til Rom-klubben.

Lazio præsenterer ham på sin hjemmeside og skriver, at Durmisi har indgået en femårig kontrakt med klubben.

Riza Durmisi skiftede i 2016 fra Brøndby til Real Betis.

Han blev siet fra den danske VM-trup kort før holdets afrejse til Rusland.

Det kom bag på Durmisi, at han ikke blev fundet god nok til det danske landshold ved VM, hvilket var et stort mål for Riza Durmisi.

Han kaldte det efterfølgende for sit livs skuffelse.

- Det gør specielt ondt, når jeg har været en del af truppen siden dag ét, hvor Åge tog over, men jeg er mere motiveret end nogensinde. Jeg har fået mere hår på brystet af denne her oplevelse.

- Det højeste, man som fodboldspiller kan opnå, er nok en VM-slutrunde, og det har jeg så mistet, har backen sagt til BT.

Det skete efter en sæson, der gik op og ned for danskeren i Sevilla-klubben.

Han fik fuld spilletid i 21 kampe i sæsonen i Primera Division, men han var også væk fra holdet i flere omgange.

Først var Durmisi ude af Betis-holdet i tre kampe på grund af en skade, og fra den 12. februar til den 22. april sad han på bænken i 10 ud af 12 ligakampe for den andalusiske klub.

Siden kom danskeren tilbage og fik fuld spilletid i sæsonens sidste fire kampe.

Klubskiftet er ikke den store overraskelse, efter at Riza Durmisi i den seneste tid har været meldt på vej til Lazio.

Torsdag offentliggjorde den italienske klub ligeledes både video og foto af Durmisi blandt andet i forbindelse med, at han gennemgik et lægetjek i klubben./ritzau/