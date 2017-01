JAMMERBUGT: Når Dansk Folkeparti onsdag i Brovst skal vælge ny folketingskandidat i Brønderslevkredsen, havde murer John Bjerg, Pandrup, regnet med at være en af kandidaterne til posten. Men en kommentar fra John Bjerg på Facebook har nu medført, at han ikke får lov til at stille op til kampvalget.

- Jeg skrev på Facebook, at hvis Dansk Folkepartis to kommunalbestyrelsesmedlemmer i Jammerbugt stemmer for, at der skal flygtninge ind på nedlagte plejehjem, og at kommunen skal opkøbe ejendomme, der skal indrettes til lejligheder til flygtninge, bør det få konsekvenser. Det var åbenbart for meget for Dansk Folkepartis hovedbestyrelse, som ikke længere ønsker, at jeg skal være folketingskandidat, siger John Bjerg.

Han var ellers lige blevet godkendt af DF’s ledelse på Christiansborg og optaget i den såkaldte kandidat-database.

Offentlig kritik forbudt

- Jeg fik beskeden om, at jeg var slettet af organisationskonsulent Steen Thomsen. Begrundelsen var, at man ikke offentligt må kritisere andre medlemmer af partiet. Men jeg er helt sikker på, at den reelle begrundelse er, at både bestyrelse og partiets ledelse vil have Ib Poulsen som kandidat. Og så bruger partiets ledelse blot mit skriveri på Facebook som en undskyldning for at komme af med mig, lyder det John Bjerg, som selv mener, at han ville have en rigtig god chance for at blive Brønderslevkredsens kandidat.

- Jeg havde forhåndstilsagn om støtte fra godt 30 medlemmer. Det ville være nok til at vinde, siger Bjerg.

Krav til opførsel

Organisationskonsulent Steen Thomsen ønsker ikke at kommentere den konkrete sag.

- Det skyldes, at jeg ikke ved, om John Bjerg fortsat er medlem eller har meldt sig ud. Vi udtaler os ikke om medlemmer. Men helt overordnet er det klart, at hvis man er optaget og godkendt i kandidat-databasen, stilles der også krav om, hvordan man opfører sig. Bl.a. må man ikke offentligt udtale sig negativt om andre partimedlemmer, siger Steen Thomsen, som heller ikke vil bekræfte, at John Bjerg var godkendt og optaget i kandidat-databasen.

- Men jeg vil ikke afkræfte det, tilføjer organisationskonsulenten.

John Bjerg oplyser, at han fra tirsdag ikke længere er medlem af Dansk Folkeparti, men har skiftet til Nye Borgerlige. Han satser på at stille op for Nye Borgerlige ved efterårets kommunalvalg i Jammerbugt.