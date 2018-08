Vred nabo begik hærværk mod bil: Betjentene Erling og Carsten tog affære

THY: En dag i forsommeren tog Morten Henriksen fra Thisted på udflugt sammen med sine forældre og andre familiemedlemmer. I to biler kørte de til en lokalitet i det vestlige Thy, som en del af familiens historie er knyttet til. Man kan kun komme dertil ad en privat grusvej, men det plejer ikke at være noget problem for familien, som mange gange tidligere har besøgt stedet.

Den nye ejer af ejendommen for enden af grusvejen var imidlertid af en anden mening. Det gav han, på en meget håndfast måde, udtryk for, da han standsede Morten Henriksens bil. Det endte nemlig med, at manden hamrede sin knytnæve ned i bilens motorhjelm - så hårdt, at det efterlod en bule.

Fortrød sin opførsel

Morten Henriksen ringede til politiet, og der gik ikke lang tid, før en patrulje fra lokalpolitiet i Thisted var fremme.

De to politifolk, Erling Madsen og Carsten Mikkelsen, tog en snak med husejeren - som viste sig at have fortrudt sin opførsel og med det samme tilbød at erstatte skaderne på bilen. Og med politifolkene som mellemmænd blev det aftalt, at gerningsmanden over to måneder kunne betale de godt 6000 kroner, som en ny motorhjelm ville koste - inklusive lakering og montering.

Morten Henriksen har for længst fået pengene og motorhjelmen er blevet udskiftet. Men som et sidste punktum på sagen mødte bilejeren forleden op på politigården for at sige tak til Erling Madsen og Carsten Henriksen. For sagen er udtryk for et ualmindeligt godt stykke politiarbejde, mener Morten Henriksen:

- Der gik ikke mere end 10 minutter, før de kom, Og man følte virkelig, at vi var i gode hænder oven på den ubehagelige oplevelse - og det var alle deltagerne i familieudflugten enige om.

Tilfreds med mindelig løsning

Morten Henriksen er også meget tilfreds med den mindelige måde, sagen er blevet løst på - selv om mødet med den vrede husejer var en meget ubehagelig oplevelse:

- Jeg har aldrig i mine dage set en mand så gal. Men man får ikke noget ud af at trække ham i retten, siger han.

Carsten Mikkelsen fortæller, at han og kollegaen gjorde manden bekendt med, at han kunne blive sigtet for hærværk. Men at anmelderen ikke ønskede ham straffet.

- Det tror jeg også var medvirkende til, at han var villig til at betale erstatning, siger Carsten Mikkelsen.

De to politifolk kunne konstatere, at der ved vejen ikke var skiltet med indkørsel forbudt eller lignende, selv om husejeren kunne fortælle om mange uanmeldte besøg.

- Nogle havde endda gået rundt i hans have. Så vi sagde, at vi syntes han skulle sætte et skilt med privat vej op, siger Erling Madsen.

- Vi hører så meget negativt om politiet. Så skal det positive også frem, påpeger Morten Henriksen.

- De to mænd har gjort et godt stykke arbejde fra start til slut, siger han.