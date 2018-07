Vrede lokale slagter 292 krokodiller i Indonesien

292 krokodiller måtte lade livet til en gruppe vrede lokale beboere i provinsen West Papua, der ligger i det østlige Indonesien.

Menneskerne trængte ind på farmen og gjorde det af med dyrene, efter at en lokal person var blevet bidt ihjel af et krybdyr, der hørte til farmen.

Det beretter lokale medier om søndag ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.

Fredag gik en mand og kiggede efter græs til sine kvæg nær en af farmens krokodillefarme i Sorong-distriktet, da han blev angrebet af et af dyrene.

Efter hans begravelse søndag gik hundredvis af vrede lokale til farmen for at slagte krokodillerne.

En talsmand fra West Papuas center for naturressourcer og bevaring, Basar Manulang, har sagt, at de 292 dyr var blevet dræbt.

Farmen vurderes, at have lidt et økonomisk tab på i alt omkring 31.300 dollar.

Krokodiller er beskyttede dyr i Indonesien.

/ritzau/