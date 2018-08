Vueling betaler danske kunder og undgår retssag i lufthavn

KØBENHAVN: På mandag var et særligt møde planlagt i fogedretten, der for første gang ville gennemføre et retsmøde i Københavns Lufthavn. Retsmødet er dog aflyst, da flyselskabet Vueling har valgt at betale.

Det spanske flyselskab skyldte - ifølge Flyforsinkelse.dk, der repræsenterer en lang række flykunder - omkring én million kroner for aflyste og forsinkede fly.

Fredag oplyser Line Jensen, Pr og marketing manager fra Flyforsinkelse.dk, at retsmødet er aflyst, da flyselskabet har valgt at betale.

- Sagen er afsluttet på lykkelig vis. Vi har netop denne her uge kunne udbetale pengene til vores klienter også. Så det er jo rigtig dejligt. Der bliver ikke noget i lufthavnen på mandag alligevel, siger hun.

Siden 2014 har Vueling tabt flere end 70 sager, hvor danske kunder har krævet kompensation for aflyste og forsinkede fly.

- Vi har efterfølgende indkrævet beløbet, men det betalte de ikke. Derfor er det normalt, at man går videre til fogedretten, siger Line Jensen.

Mandagens retsmøde i fogedretten ved Københavns Byret skulle holdes i lufthavnen, da Vueling ikke har kontor i Danmark. Derfor har det ifølge Flyforsinkelse.dk ikke været muligt for dem at opsøge flyselskabet på en dansk adresse.

Fogedsagen var netop planlagt til mandag, da flyselskabet denne dag har fire flyafgange. Dermed ville fogeden kunne tage udlæg i det, der ville være af værdi på flyet, hvis det blev nødvendigt, har Flyforsinkelse.dk tidligere forklaret.

Ritzau arbejder på at få en kommentar fra flyselskabet.

/ritzau/