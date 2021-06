Vupti: Cimbria skiftede skilt

THISTED:Skrannies Skilte og Reklame i Thisted fornyer og skifter hundredvis af logoer for virksomheder. Men det er ikke så tit, at det er logoer i kæmpestørrelse, som oven i købet skal monteres i svimlende højder.

Tirsdag var kunden Cimbria, som udskiftede sit kendte logo i toppen af Thisteds 50 meter høje vartegn - den hvide tidligere kornsilo ved fabrikken.

Det gamle mørkegrønne logo med de cirkel-buede bogstaver blev byttet ud med en nyt stilrent og mere moderne logo.

- Vi er i dag store på verdensmarkedet og har et stærkt brand og navn indenfor kornforædling. Ikke mindst efter at vi i 2016 blev en del af AGCO og fik en endnu større forretning i Thisted. Det nye logo signalerer, at vi er i bevægelse fremad og er klar til at vækste, fortalte økonomidirektør hos Cimbria, Christian Andersen, der havde valgt at betragte begivenheden på sikker afstand nede fra jordhøjde.

To mand uden højdeskræk

En stor lokal kran og en indlejet kæmpe teleskoplastbil fra BMS med platform måtte på arbejde, for at to folk fra Skrannie uden højdeskræk kunne monterede det store logo, der var delt i fire før turen til toppen.

Og her er så det nye logo på plads. Foto: Ole Iversen

Logoet måler næsten det samme som det gamle: 4,8 x 7 meter.

Det gamle logo, som viste sig at være i forbavsende flot stand, blev i sin tid svejset af smedene på Cimbrias værksted. Det er i galvaniseret, pulverlakeret stål og vejer 1,5 ton. Det nye er lavet i aluminium er og vejer kun en femtedel.

450 medarbejdere

Ligesom før skal logoet belyses af spots, så det stadig vil kunne ses vidt omkring og fortælle om en succesvirksomhed, der siden 1947 er vokset til nu at beskæftige 450 ansatte i Danmark - heraf de 400 i Thisted.