Brandfarlige: VW vil kontrollere 700.000 biler for fejl

BILER: Volkswagen tilbagekalder 700.000 biler på verdensplan på grund af en fejl med det lys, der sidder ved soltaget på modellerne Tiguan og Touran.

Det oplyser den tyske bilproducent mandag.

Den LED-lysstribe, der sidder rundt omkring bilernes soltag, kan kortslutte, hvis den bliver våd, siger en talsperson for Volkswagen. I værste fald kan det medføre brand.

I Tyskland skal omkring 52.500 biler en tur på værksted. Det er ikke umiddelbart klart, hvor mange danske bilejere der er påvirket.

Tilbagekaldelsen gælder biler, der er produceret før 5. juli i år.

Volkswagen oplyser, at selskabet arbejder på at udvikle en sikker erstatning for den nuværende LED-lampe.

Indtil videre kan bilejerne godt bruge deres biler, men man bør være opmærksom på tegn på kortslutning, eller om lampen holder op med at virke.

/ritzau/dpa