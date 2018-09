WalknRoll er motion for alle

AGGER: Der findes motionsløb, hvor det ikke handler om at komme først over målstregen, og hvor alle kan være med. Der er ikke mange af dem på landsplan, men der er WalknRoll i Agger. Sidste år var første gang og konceptet er, at alle skal kunne komme ud og dyrke motion og nyde naturen, uanset om man er bevægelseshæmmet eller ej. WalknRoll er kommet for at blive, og mange har taget konceptet til sig, for lige i underkanten af 200 valgte at bruge mandag eftermiddag på en tur rundt om Agger by.

Lone Mark, der er en af initiativtagerne, glæder sig over opbakningen.

- Vi har mange lokale, der kommer og er med. Det er jo vigtigt at slå fast, at det jo er noget for alle. Desuden så har vi jo Danmarks bedste og længste handicapsti, så vi har nogle muligheder at give handicappede, sagde Lone Mark, inden løbet begyndte.

Lone Mark fortæller, at det er svært at starte nyt op, og at det er ret bekosteligt. Det hele løber op i 60.000 kroner pr. gang.

- Det går til pladsleje, toiletter, t-shirts og tasker plus det, der er i taskerne, sagde Lone Mark.

Sidste år foregik arrangementet i begyndelsen af august. I år blev det lidt senere, da det er bedre for bostederne, hvis man holder sig uden for sommerferien.