Walmart stopper salg af skydevåben til folk under 21 år

Den amerikanske supermarkedgigant Walmart hæver aldersbegrænsningen for at købe skydevåben og ammunition til 21 år.

Det oplyser virksomheden på sin hjemmeside. Walmart skriver, at beslutningen er taget "set i lyset af nylige begivenheder".

Våbenkontrol har igen været genstand for stor debat i USA, siden 17 personer blev dræbt på en high school i Florida den 14. februar.

Den nye aldersbegrænsning vil blive implementeret i Walmarts butikker så hurtigt som muligt, oplyser virksomheden.

Samtidig bliver varer, der ligner automatiske rifler, fjernet fra Walmarts hjemmesider. Det inkluderer også eksempelvis legetøjsvåben.

I 2015 stoppede Walmart salget af semiautomatiske rifler. Heriblandt typen AR-15, som var det våben, der blev brugt ved skyderiet på Marjory Stoneman Douglas High School for godt to uger siden.

Walmart sælger heller ikke de såkaldte bump stocks, der er særlige anordninger, der forvandler almindelige rifler til automatvåben.

- Vi tager vores forpligtelse til at være en ansvarlig forhandler af skydevåben seriøst. Vi går ud over føderal lovgivning, ved at kræve at vores kunder består et baggrundstjek, før de køber skydevåben, skriver Walmart.

Tidligere onsdag meddelte den amerikanske sportsforretning Dick's Sporting Goods ligeledes, at den ikke vil sælge skyde våben til personer under 21 år.

Forretningen sagde også, at den vil indstille salg af automatiske rifler.

Den administrerende direktør for Dick's Sporting Goods, Ed Stack, forlangte samtidig strengere våbenkontrol landet over.

Dermed kastede han sig i ind i opgøret mod lobbyvirksomheden National Rifle Association (NRA), der er fortaler for retten til at bære skydevåben.

Flere store selskaber har stoppet deres samarbejde med NRA efter skoleskyderiet i Florida. Heriblandt Hertz, MetLife og Delta Airlines.

/ritzau/AP