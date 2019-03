Weekenden byder på lunere vejr og forårsfornemmelser

KØBENHAVN: Hvis man har tænkt sig at bruge weekenden udendørs, så behøver jakken ikke være den varmeste af slagsen.

Sådan lyder DMI's prognose for weekendvejret, fortæller vagthavende meteorolog Dan Nilsvall.

- Lørdagen starter med skyer, men over det meste af landet kommer der til at være gode muligheder for sol. Det fortsætter også søndag, siger Dan Nilsvall.

Temperaturerne holder sig både lørdag og søndag mellem 8 og 11 grader.

Både lørdag og søndag starter med skyer, men de letter efterhånden. Særligt de nord- og vestlige dele af landet får i weekenden mest sol.

- Det er dog sådan, at der kan komme enkelte byger lokalt. Det gælder hele landet og hele weekenden. Vejret kan nogle steder opleves som lidt omskifteligt, men det er undtagelsen mere end reglen, siger Dan Nilsvall.

Vinden er weekenden over fortsat frisk, og minder altså om vejret, som det har været i ugens løb.

Ifølge den vagthavende meteorolog skyldes det den fortsatte pålandsvind fra nordvestlig retning.

Nætterne kan dog give nattefrost, og derfor bør entusiastiske haveejere vente lidt, inden forårshaven skal anlægges, understreger Dan Nilsvall.

- Jordoverfladen er stadig kold, så selv om vi kan fornemme foråret, så er der stadig udsigt til kolde nætter.

- Man skal nok være lidt forsigtig med at komme for tidligt i gang med udplantningen. Vejret er ikke godt for sarte planter, siger han.

Samtidig siger han, at der fortsat kan være risiko for rimglatte veje flere steder i landet. Det gælder særligt i Nordjylland.

Weekendens vejr kan sætte tonen for vejret generelt de kommende uger. Der ligger nemlig et højtryk syd for Danmark, der sender lun og fugtig luft ind over landet.

Samtidig kan næste uge blive præget af en svag varmfront, der nærmer sig fra nordvest.

