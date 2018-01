Wenger tre dage i skammekrogen

FODBOLD: Arsenal-manager Arsène Wenger har fået tre dages karantæne for at kritisere dommerstanden i England, meddeler Det Engelske Fodboldforbund (FA) fredag.

Dermed må Wenger se klubbens tre næste kampe fra tribunen. Og han får også en bøde på 40.000 pund.

FA indledte en disciplinærsag mod Wenger, efter at franskmanden gik ind i dommerens omklædningsrum for at brokke sig over et straffespark, som West Bromwich var blevet tildelt.

/ritzau/