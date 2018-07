Wessam: Udvikler mig mest ved at spille

FODBOLD: Wessam Abou Ali har ikke fået meget spilletid på AaB’s superligahold indtil videre i denne sæson.

To indhop i det sidste kvarter mod SønderjyskE og FC Midtjylland er alt, hvad det er blevet til af spilletid, og Wessam Abou Ali vil da også gerne spille mere. I den seneste kamp mod FC København kom angriberen slet ikke på banen.

- Jeg ved ikke helt, hvorfor jeg ikke har spillet mere. Jeg havde en opstart, hvor jeg var skadet, og det er måske en af grundene. For mig handler det om at træne kontinuerligt lige nu og blive ved med at hænge i, for det går godt til træning. Men selvfølgelig ville jeg da gerne spille mere. Det er derfor, jeg spiller fodbold, siger Wessam Abou Ali.

Jannik Pohl har været øverst i hierarkiet indtil videre i denne sæson og Pavol Safranko har også fået mere spilletid og en enkelt startplads. Men Wessam Abou Ali tror på, det nok skal vende. Han er stadig tålmodig, men ved også, at spilletid udvikler ham mest.

- Det er sådan, det er at være ung, men jeg udvikler mig også mest af at spille, så det er det jeg hele tiden stræber efter. Der er ikke voldsomt mange reserveholdskampe i denne sæson, så jeg må gøre det godt i dem der er, så jeg kan erobre en plads på superligaholdet, for på den måde udvikler jeg mig mest. Tålmodigheden løber ud på et tidspunkt, men lige nu må jeg tage den med ro og blive ved med at træne godt, siger Wessam Abou Ali.