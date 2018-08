Wessam: Vi har holdet til god placering

FODBOLD: Efter to kampe, hvor tingene ikke fungerede for ham, så viste AaB-angriber Wessam Abou Ali mandag aften flere prøver på sit talent.

Angriberen var både tæt på med et godt forsøg fra distancen, ligesom han med lidt mere held var blevet noteret for en assist efter en glimrende dribletur på venstrekanten midt i første halvleg.

Men AaB måtte dog nøjes med 0-0 i Horsens.

- Jeg synes, at vi spillede en god kamp, hvor vi forsøgte at tage styringen, men desværre kom målet ikke, lyder det fra Wessam Abou Ali.

- Selv var jeg meget godt tilfreds med, at jeg fik fulgt den gameplan, jeg havde for mig selv, og det var jeg glad for efter to kampe, der ikke var helt tilfredsstillende. Det giver noget selvtillid, når man lykkes med nogle aktioner, men generelt synes jeg bare, at faldt godt ind i spillet, siger han.

Han er optimist på AaB’s vegne efter den første seks kampe, hvor klubben ligger på andenpladsen i Superligaen.

- Kan vi få scoret lidt mere, så synes jeg, at vi har holdet til at ligge der, hvor vi gør, siger han.