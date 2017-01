LONDON: West Ham-manager Slaven Bilic er stærkt utilfreds med udvisningen af Sofiane Feghouli i mandagens 0-2-nederlag hjemme til Manchester United i Premier League.Bilic fortæller, at London-klubben vil anke det røde kort, så Feghouli slipper for at afsone karantæne.

- Jo flere gange jeg ser gengivelserne på tv, jo mere føler jeg, at det var Jones, som gik hårdest ind i duellen.

- Der var helt sikkert ikke rødt kort. Vi kommer selvfølgelig til at anke kendelsen, og jeg forventer, at vi vinder, siger West Ham-manageren ifølge nyhedsbureauet AFP.

Dommer Mike Dean gav Feghouli marchordre efter en hård duel med Manchester United-stopperen Phil Jones. Der var spillet et kvarter, og stillingen var 0-0.

Efterfølgende scorede indskiftede Juan Mata og angriberen Zlatan Ibrahimovic de to afgørende mål for United. Ibrahimovic var offside ved 2-0-målet.

- Selvfølgelig havde det røde kort stor indflydelse på kampen. Jeg var meget overrasket over kendelsen.

- Jeg ville til og med have været skuffet, hvis Feghouli havde fået gult, da begge spillere gik efter bolden.

- Jeg vil have det ekstremt dårligt med at undvære Feghouli i tre kampe. Men jeg klandrer ikke dommeren personligt. Jeg ved, det ikke var med vilje, siger Bilic.

Kroaten er dog usikker på brugen af videodommere i fodbold trods mandagens kontroversielle afgørelser.

- Jeg er fortsat lidt gammeldags. Mållinjeteknologi er fantastisk, men jeg er lidt usikker på resten.

- Men det er frustrerende, når en eller to dommerkendelser kan påvirke hele sæsonen og ens job - der var også klart offside ved Uniteds andet mål, siger han.

West Ham ligger på 13.-pladsen efter 20 runder. Holdet har 22 point.

Manchester United-manager José Mourinho afviser at have haft dommeren på sin side i kampen.

- Jeg har ikke ondt af West Ham. Hvis man snakker om kendelser, så er vi mestre i at blive ramt af dårlige kendelser, siger Mourinho.

Han var tilfreds med ligasejren, som var den sjette i streg.

United er fortsat nummer seks med 39 point, men er halet ind på de øvrige tophold. Afstanden til lokalrivalen Manchester City på tredjepladsen er kun tre point.

- Vi tager det skridt for skridt, vi prøver at vinde vores kampe. Det er sådan, jeg vælger at se på det, siger portugiseren.

Han var imidlertid skuffet over den generelle præstation mod West Ham.

- Jeg mener, vi fortjente at vinde, men for at være ærlig var det ikke en særlig god kamp af os.

- Det er meget krævende at spille to kampe på 48 timer, siger Mourinho med henvisning til det tætte kampprogram i Premier League.

