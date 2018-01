WH-anfører: Herlev havde fortjent point

ISHOCKEY: Bundholdet Herlev Eagles var tæt på point i søndagens udekamp mod Frederikshavn White Hawks. Men de nordjyske favoritter endte med at hente en smal sejr på 2-1.

- Det var en virkelig hård kamp. Herlev plejer at spille fysisk hårdt, men i dag kom de for at spille ishockey. Det skal de have ros for, og de havde nok fortjent at få point med hjem, lød analysen fra White Hawks-kaptajn Rasmus Søndergaard efter kampen.

White Hawks har tidligere på sæsonen slået Herlev hele 12-1, og sjællænderne har også tabt 1-13 til Aalborg Pirates.

- Nogle gange falder de helt sammen, men langt de fleste af deres kampe er tætte, og de er ikke nemme at spille imod. Jeg synes ikke, vi var dårlige i dag. Det er Herlev, der har løftet deres niveau voldsomt, siden vi slog dem 12-1, mente Rasmus Søndergaard.

Han føler, at White Hawks for alvor er ved at nærme sig slutspilsformen.

- Det er med pil opad for tiden. Vi har ikke så mange udfald og er blevet mere stabile. Det er den soliditet, vi skal bygge videre på frem mod slutspillet, hvor vi ved, at der bliver mange tætte kampe, sagde Rasmus Søndergaard.