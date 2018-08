White Hawks fik en hård start på isen

ISHOCKEY: Der var klasseforskel, da Frederikshavn White Hawks torsdag spillede sæsonens første træningskamp. Her mødte de norske Storhamar, der vandt 7-1 i Frederikshavn.

Kristian Jensen stod for nordjydernes eneste scoring ved 44:36.

- Vi var oppe mod et klassemandskab, der har været på is i længere tid end os. Deres trup er dyrere, og de er meget stærkere. Men vi spillede okay i starten, før vi løb tør for kræfter, siger direktør Henrik Andersen.

Periodecifrene var 0-2, 0-2 og 1-3.