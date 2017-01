I Herlev vandt White Hawks uden de store problemer med 4-1 over ligaens bundprop.

HERLEV: Kort før jul led Frederikshavn White Hawks et forsmædeligt hjemmebanenederlag mod Herlev, men tirsdag aften fik høgene revanche.

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies