FREDERIKSHAVN: Frederikshavn White Hawks hentede fredag aften den tredje sejr i træk i Metal Ligaen.

Hjemme i Scanel Hockey Arena var Mario Simionis tropper klart bedre end Rødovre, der slap billigt med et 2-0-nederlag.

Før opgøret blev Jeff Ulmer kåret til decembers bedste White Hawks-spiller, og det var den 39-årige canadier hurtig til at fejre.

I kampens fjerde minut bragte forwarden således sit hold på 1-0, da han var først over en retur efter en afslutning fra Kasper Kristensen.

Vendelboerne var i det hele taget i god kontrol i kampens første 20 minutter, og undervejs havde både Mathias Bau og Luka Vidmar også fine muligheder for at fordoble føringen. I begge tilfælde sneg pucken sig snert forbi mål, så hjemmeholdet måtte nøjes med en 1-0-føring efter første periode.

Også anden periode sad Frederikshavn White Hawks tungt på. Først var Rasmus Søndergaard tæt på at komme på måltavlen, men Rødovre-målmand Chris Carrozzi fik afværget i sidste øjeblik.

Dagens største afbrænder stod Sebastian Svendsen dog for senere i anden periode. White Hawks-forwarden fik serveret pucken foran et tomt mål, men i stedet for at sende den ind i nettet dirigerede Svendsen sin afslutning på tværs af mål, og så slap Rødovre igen med skrækken.

Godt syv minutter før anden periodes udløb lykkedes det dog endelig høgene at fordoble føringen, da de to tilbagevendte forwards Kristoffer Lauridsen og Steffen Frank kombinerede. Lauridsens tværpasning fandt Frank, der med en resolut afslutning i det korte hjørne fik passeret den godt kæmpende Chris Carrozzi i Rødovres mål.

Dermed var den sidste rest af spænding i opgøret også elimineret, for i tredje periode var White Hawks langt tættere på 3-0, end Rødovre var på en reducering. Blandt andet da Nick Olesen midtvejs i perioden tog en flot solotur, men White Hawks-forwarden måtte i sidste ende se sin afslutning prelle af på Rødovre-målmanden.

I kampens slutfase brændte også Kristoffer Lauridsen en friløber, og så måtte White Hawks stille sig tilfreds med en 2-0-sejr.