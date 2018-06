White Hawks henter amerikansk back

ISHOCKEY: Elite Nord Frederikshavn A/S har skrevet kontrakt med 24-årige Ian Brady. Det oplyser ishockeyklubben i en pressemeddelelse torsdag morgen.

Ian Brady skal med sine 183 centimeter og 93 kg forstærke backlinjen hos White Hawks.

Ian Brady har i fire år spillet universitetshockey i USA. Hans første sæson som professionel skete i den forgangne sæson hos Rapid City Rush i ECHL, ligesom han fik et par kampe i AHL. Allerede i første sæson som professionel producerede han 23 point i 57 kampe.

- Ian Brady har et godt skøjteløb, er smart med pucken og har et særdeles godt skud. Derudover er han "right" skytte, som også har været vigtig at få tilført på holdet, skriver Elite Nord Frederikshavn.

Ian Brady vil ankomme til Frederikshavn i starten af august, hvor han vil spille med trøje nr. 27.