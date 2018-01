White Hawks savner liga-parate talenter

ISHOCKEY: Normalt kan Frederikshavn White Hawks før hver sæson hive en lille håndfuld stortalenter fra ungdomsafdelingen op i ligatruppen.

Men dén øvelse bliver svær de kommende år.

Klubbens ældste ungdomsårgange rummer således ikke ret meget talent.

- Det ser lidt tyndt ud, det må vi erkende. Nogen sikker forklaring kan jeg ikke give, men det er nok den slags, der bare sker nogle gange. Vi kommer til at blive ret aktive på transferfronten de kommende sæsoner for at holde niveauet, siger direktør Henrik Andersen.

Han tilføjer dog, at det fra U15 og nedad vrimler med talenter.

- De vinder stort set alt, og her er der virkelig mange med stort potentiale. Så der er noget at glæde sig til, siger formanden, der samtidig minder op, at klubben før den igangværende sæson hev en håndfuld unge talenter op i ligatruppen.

De er nu en del af et mandskab, der generelt gør det flot og med 5-4 sejren tirsdag i Odense avancerede til Metalligaens andenplads.

- Man skal huske på, at vi har et meget ungt hold med stort potentiale for udvikling. Så der er ikke grund til den helt store bekymring, siger Henrik Andersen.