White Hawks sejrede mod Gentofte

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks viste tirsdag aften igen fin form, da de hjemme på Scanel Hockey Arena kunne sende Gentofte hjem med et 3-1-nederlag.

Nick Olesen stod for kampens første scoring, da han i kampens sjette minut udnyttede en assist fra Roberts Jekimovs og sørgede for 1-0 til høgene i første pauseperiode.

Anden periode var et kvarter gammel, da det var holdets nyeste høg, Cam Spiro, der udbyggede føringen, assisteret af Rasmus Søndergaard.

To perioder, to scoringer, og så det godt ud for White Hawks.

Fem minutter inde i tredje periode blev spændingen dog fundet frem igen, da gæsternes Ville Järveläinen reducerede til 2-1. Syv minutter senere sørgede Anthony DeLuca dog for, at høgene igen havde en tomålsføring.

Det viste sig at blive et vigtigt mål, for med seks sekunder igen af opgøret reducerede Gentoftes Lukas Lundvald Nielsen til 3-2.

Flere scoringer nåede gæsterne - eller hjemmeholdet - dog ikke.