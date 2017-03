FREDERIKSHAVN: Frederikshavn White Hawks lagde fredag aften godt fra land i kvartfinaleserien mod Herning Blue Fox.

Grundspillets nummer tre slog fredag gæsterne fra Herning med 4-1.

Kort inde i anden periode gjorde slovakiske Luka Vidmar en ende på kampens målmæssige dødvande. Med et slagskud fra venstre trak han af.

Pucken blev i hård kamp mellem en Herningspiller og frederikshavner dirigeret i mål. Målet faldt i en overtalsperiode, efter gæsternes Ales Sova fik matchordre, fordi dommertrioen vurderede, der blev tacklet i hovedet.

Godt skulle senere i anden periode blive endnu bedre for det frederikshavnske hjemmehold i Scanel Hockey Arena.

Midtvejs i anden periode jublede størstedelen af de 1854 tilskuere i Scanel Hockey Arena. Efter en halv time fordoblede Kristoffer Lauridsen nemlig hjemmeholdets føring. Hernings Simon Nielsen i buret kunne ikke afvise et skud og tabte en puck, som herningenserne sikkert vil ærgre sig over, han ikke holdt ved brystkassen. Det udnyttede Kristoffer Lauridsen kvikt til at score til 2-0.

I tredje periode sendte Marcus Olsson så den sidste spænding ud af kampen, da han efter knap syv minutter lagde pucken i langt hjørne ind til 3-0. På trods af herningensernes reducering med 9:30 tilbage var Frederikshavn for meget i kontrol, til at sejren kom i fare. 50 sekunder før tid gjorde Høgene det så til 4-1 ved Nick Olesen.

Med sejren snupper White Hawks et vigtigt første stik i Metal Ligaens kvartfinaleserie. Allerede søndag tørner grundspillets nummer tre og syv sammen igen, når Herning Blue Fox skal forsøge at udnytte hjemmebanefordelen til at udligne i syvkampsserien.