White Hawks tilknytter canadier med NHL-kampe

FREDERIKSHAVN:Den nordjyske ishockeyklub Frederikshavn White Hawks har fredag præsenteret den canadiske forward Mark McNeill, som har underskrevet en et-årig kontrakt, skriver klubben i en pressemeddelelse.

Mark McNeill blev i 2011 draftet til NHL i første runde, som nummer 18 af Chicago Blackhawks. Han nåede at spille to kampe i NHL for henholdsvis Chicago Blackhawks og Dallas Stars.

De seneste to år har han opholdt sig i Europa, og senest i Sverige, hvor han spillede 28 kampe for HC Vista Hästen i HockeyAllsvenskan.

Mark McNeill udtaler selv omkring kontrakten med White Hawks:

- Jeg er ekstremt glad for at have underskrevet kontrakten med Frederikshavn White Hawks, og ser frem til at blive en del af holdet, og den organisation der står bag.

- Jeg ser samtidig frem til at kunne bidrage med min erfaring på og uden for isen. Derudover glæder jeg mig til at lære mine holdkammerater, trænerteamet, og fansene i White Hawks at kende, lyder det fra canadieren i pressemeddelelsen.

Mark McNeill er endnu ikke spilleberettiget, så han er ikke med i fredagens træningskamp mod Aalborg Pirates.

Kampen starter klokken 19, og du kan se den gratis på nordjyske.dk.