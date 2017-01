FREDERIKSHAVN: Frederikshavn White Hawks hentede fredag aften den ottende sejr i de seneste ti kampe, da det hjemme i Scanel Hockey Arena blev til en 2-0-sejr over Rødovre.

Der er fortsat 11 point op til den førsteplads, som Aalborg Pirates besætter, men med 15 grundspilskampe tilbage har White Hawks-træner Mario Simioni ikke opgivet at udfordre rivalernes position som tophold.

- Vi skal forsøge, om vi ikke kan fange Aalborg i toppen. Det bliver svært, for det er et rigtig godt hold, som har leveret en rigtig flot sæson, men man skal altid gå efter toppen. Det tror jeg Odense og SønderjyskE gør, og det skal vi også gøre, lyder det fra Mario Simioni.

Meget af vendelboernes fremgang de seneste måneder kan måske tilskrives Jeff Ulmer. Den canadiske center har siden ankomsten i oktober været en klar forstærkning og kom også på måltavlen fredag aften.

- Alle kan se hans offensive kvaliteter, men han har faktisk overrasket mig lidt defensivt. Han arbejder utroligt hårdt for holdet, og det er jeg rigtig glad for at se. Derudover har han mange gode lederegenskaber, så han bringer rigtig meget positivt til vores hold, lyder det fra Mario Simioni.