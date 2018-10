White Hawks vendte truende nederlag til sejr

ISHOCKEY: Frederikshavn White Hawks kunne tirsdag aften nappe førstepladsen i Metalligaen, hvis resultaterne rundt om i de danske isarenaer flaskede sig.

Forudsætningen var, at Rungsted skulle tabe hjemme til Rødovre, samtidig med, at høgene selv skulle nappe sejren i ordinær tid i Esbjerg.

Det sidste formåede de formstærke frederikshavnere, der kunne rejse hjem fra det vestjyske med en sejr på 6-4.

Men førende Rungsted vandt også, hvorfor White Hawks må tage til takke med en aktuel andenplads.

White Hawks havde fin kontrol i indledningen af opgøret i Esbjerg, men en udvisning kostede dyrt godt midtvejs i første periode. Mens Gorm Topholt sad til afkøling, indledte Esbjergs Niklas Andersen scoringen. Præcis samme scenarie udspillede sig godt tre minutter senere, hvor Esbjerg atter viste stor kynisme i power play og bragte sig foran 2-0 på en scoring af Anders Krogsgaard.

I anden periode viste gæsterne fra Frederikshavn, at de også mestre kunsten at spille et effektivt powerplay.

Først hev Ian Brady en reducering ud af ærmet, mens høgene var i overtal, og et par minutter senere var det topscorer Dale Mitchell, der fandt vejen til nettet i powerplay.

Det går nogle gange hurtigt i ishockey, for blot syv minutter inde i perioden lavede frederikshavnerne det tredje mål, da Cam Spiro omsatte et straffeslag til en føring på 3-2.

Målposen var dog for alvor åbnet, og bare to minutter senere bragte Esbjergs Victor Bjökung balance i regnskabet i en kamp, der efterhånden bød på høj intensitet og byger af udvisninger.

Med fem minutter tilbage af periode var White Hawks atter i overtal, og det kastede nok en scoring af sig - denne gang ved Jens Henrik Tönjum. Høgene vendte dermed 0-2 til 4-3 på en forrygende anden periode.

Det begyndte for alvor at ligne en udesejr, da Kristian Jensen tidligt i tredje periode udbyggede den nordjyske føring til 5-3. Felix Scheel fik dog reduceret for Esbjerg, der pressede hårdt på i slutfasen, men aldrig fik det udlignende mål. I stedet nettede Dale Mitchell til slutresultatet i allersidste sekund.