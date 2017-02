LONDON: Selv om en bedre indsats for at forebygge kræft kunne redde millioner af liv hvert år på verdensplan, bruges der stadig alt for få penge på at forhindre kræft frem for at behandle sygdommen.

Det er konklusionen fra en række internationale eksperter i forbindelse med World Cancer Day lørdag.

Ifølge Verdenssundhedsorganisationen (WHO) rammes 14 millioner mennesker hvert år af kræft. Et antal som i 2030 vil være steget til 21 millioner.

- Tingene vil udvikle sig meget dramatisk over de næste cirka 20 år. Mange lande vil opleve en fordobling i antallet af kræfttilfælde, siger Christopher Wild, chef for det Internationale agentur for kræftforskning under WHO.

- At behandle os ud af kræftproblemerne er ikke realistisk, siger han.

Dyr medicin

I 2015 blev der brugt et anslået beløb på 107 milliarder dollar (740 milliarder kroner) på kræftmedicin i verden.

Det er en stigning på 11,5 procent i forhold til året før, og tallet ventes på grund af ny og mere specialiseret medicin at stige kraftigt i årene fremover.

Ifølge WHO kan et større fokus på at forebygge kræft betyde, at en tredjedel af alle nye kræfttilfælde kunne undgås.

Fjende nummer ét er rygning, som "vil tage livet af en milliard mennesker i det 21. århundrede," siger Thierry Philip fra Curie-instituttet for kræftforskning i Paris.

Derudover kan mange tilfælde af livmoderhalskræft undgås, hvis flere bliver screenet og vaccineret mod HPV-virus, lyder det fra WHO.

Udnyt vores viden

FN-organisationen nævner også hudkræft som en kræftform, hvor bedre forebyggelse kunne mindske antallet af tilfælde.

- Vi kender allerede til mange af de ting, der forårsager kræft. Vi kunne formentlig undgå mellem 40 og 50 procent af alle kræfttilfælde, hvis vi formåede at udnytte vores viden om risikofaktorerne, siger Christopher Wild.

For at komme problemerne til livs skal man stoppe med at se forebyggelse som den enkeltes ansvar, lyder hans opfordring.

- Det er også regeringernes ansvar. Det handler om politik og lovgivning, siger han og nævner blandt andet tobakspriser, som et område, hvor politikerne kan gøre en forskel for antallet af kræfttilfælde.

Ifølge worldcancerday.org er der planlagt 653 arrangementer verden over lørdag for at sætte fokus på kræft som sygdom.

/ritzau/AFP