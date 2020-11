WHO: Det danske system for smitteopsporing fungerer ikke

KØBENHAVN:Færre end tre nære kontakter per coronasmittet får vejledning af myndighederne.

Det viser en opgørelse for oktober fra Styrelsen for Patientsikkerhed, skriver Politiken.

Langt de fleste af disse kontakter ringer selv til smitteopsporingen. Styrelsen selv opsporer mindre end én nær kontakt per smittet.

Derudover aftaler man, at de smittede selv informerer i gennemsnit to kontakter yderligere om karantæne og test, skriver Politiken.

Fremgangsmåden møder kritik fra Dale Fisher, som er formand for Verdenssundhedsorganisationen WHO's komité for koordination ved globale sygdomsudbrud.

Han kritiserer blandt andet, at de smittede selv står med ansvaret for at informere deres nære kontakter.

- Det danske system virker ikke, når kontaktopsporingen handler om, at myndighederne får andre til at gøre arbejdet for sig.

- Når folk bliver trætte, så ender de med at sprede virusset i stedet for at gå i karantæne, siger han til Politiken.

Nære kontakter vil typisk være dem, som man bor sammen med, eller som er nære kolleger på arbejdet.

Sundhedsministeriet oplyser i en mail til Politiken, at løsningen med i nogen grad selv at lade smittede stå for at informere nære kontakter ikke er uden årsag.

Den er valgt, for at borgere ikke bliver tvunget til at oplyse om nære kontakter, de ikke ønsker at informere myndighederne om. Ifølge ministeriet er smitteopsporingen "generelt effektiv".

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) skriver dog i en mail, at en opgradering af smitteopsporingen er i gang.

Opdaterede retningslinjer - baseret på internationale erfaringer - vil ifølge ministeren være klar i begyndelsen af næste uge.

I slutningen af oktober besluttede ministeren at styrke kapaciteten i smitteopsporingen. Det betyder, at den kan håndtere op til 3000 nysmittede per dag ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed.

Det er medarbejdere fra politiet, Styrelsen for Patientsikkerhed, Forsvaret, Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen, der sammen med eksterne vikarer udfører arbejdet med smitteopsporing.

For at mindske smittespredning bliver der i samarbejde med de smittede foretaget smitteopsporing, når en person testes positiv for coronavirus.

/ritzau/