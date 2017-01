AALBORG: Morten Wieghorst blev ansat som cheftræner i AaB, og allerede onsdag trækker han så i træningstøjet, når superligatruppen har årets første træningssamling.

Et af fokusområderne, inden AaB’erne tager hul på forårssæsonen 19. februar, bliver de angrebsproblemer, som har fyldt meget hos nordjyderne i efteråret.

- Det er selvfølgelig tydeligt, at AaB har haft problemer med at score mål, så det skal vi se, om vi kan løse, siger Morten Wieghorst.

Både Morten Wieghorst og AaB’s sportsdirektør kalder aftalen mellem de to parter for et godt match, og i den sammenhæng har de begge haft stor fokus på spillestil.

Ifølge Allan Gaarde har man i AaB et ønske om at spille flot og dominerende fodbold, og det vil Morten Wieghorst forsøge at leve op til.

- Debatten om fodbold i Danmark bliver ofte meget sort/hvid. Enten vil du have bolden eller også vil du spille kynisk og direkte. Og sådan er fodbold jo ikke - i hvert fald ikke i min bog. Men vi skal kombinere de to ting, men med hovedvægten lagt på, at vi skal have bolden. Og det er også det, man vil i AaB, siger træneren.

Morten Wieghorsts kontrakt med AaB løber frem til sommeren 2019.