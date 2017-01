AALBORG: Torsdag trænede den sydafrikanske forsvarsspiller Lorenzo Gordinho for første gang med sine måske nye holdkammerater i AaB. Forsvarsspilleren er i AaB på et prøveophold, hvortil han er kommet fra et lignende ophold i England.

Fredag tager han sammen med den øvrige AaB-trup til Tyskland, hvor der lørdag venter en testkamp mod Hoffenheim, der er ubesejret i denne sæson i Bundesligaen.

- Nu tager vi ham med til testkampen mod Hoffenheim, hvor han også kommer til at få spilletid, og så har han nogle træningspas derudover, hvor han kan vise sig frem, siger cheftræner Morten Wieghorst.

- Jeg synes, at han havde et fint træningspas. Det er alt for tidligt at dømme noget ud fra bare et enkelt træningspas. Han har mange ting at vænne sig til - en ny klub, især et nyt klima og en ny spillestil, så det vil ikke være fair at fælde en dom over noget endnu, siger han.

Lorenzo Gordinho gennemførte første del af træningen sammen med den øvrige AaB-trup, og efterfølgende trak Morten Wieghorst ham med over på en anden bane, hvor han øvede clearinger med både fødder og hoved, ligesom han trænede afspil fra kanten af feltet.

- Vi har ikke så mange træningspas, hvor vi kan se ham an, fordi vi spiller kamp lørdag og også bruger en rejsedag. Derfor var det fint lige at få set ham an i nogle forskellige situationer, siger Morten Wieghorst.