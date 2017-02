AALBORG: Alle med et forhold til superligaklubben AaB holder vejret i øjeblikket. Får Christian Bassogog kolde fødder, når han i disse dage ser forholdene i kinesiske Henan an, må superligaklubben vinke farvel til en drømmetransfer på 45 millioner kroner.

Imens går livet videre på Hornevej, hvor Morten Wieghorst forbereder sine tropper til søndagens forårspremiere mod AGF. Cheftræneren har endnu ikke set klubbens mest omtalte spiller på træningsbanen.

- Men jeg har nået at have en snak med Christian tidligere på ugen, og han er selvfølgelig glad for det, han opnåede med sit land ved Africa Cup og for at blive turneringens bedste spiller. Jeg vil samtidig sige, at jeg har stor forståelse for, at både Christian og AaB forfølger den mulighed, der nu er opstået, siger cheftræneren.

- Når vi snakker så store beløb, er man nødt til at agere. Jeg vil selvfølgelig gerne have en god spiller som ham til rådighed, men jeg er helt afklaret og accepterer den nuværende situation, uddyber Morten Wieghorst.