AALBORG: Morten Wieghorst blev mandag ansat som træner i AaB på en fortløbende aftale, der er uopsigelig indtil 30. juni 2019.

- Det glæder mig meget, at AaB har peget på mig som cheftræner, og jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at jeg var interesseret, da henvendelsen kom, siger Wieghorst til klubbens hjemmeside og tilføjer:

- Min opfattelse har altid været, at AaB er en klub med ordentlige værdier, og selv om der er tale om elitesport, så har det været vigtigt for mig ved de efterfølgende samtaler at blive bekræftet i netop dette syn på klubben, hvilket jeg er blevet til fulde.

Tidligere i karrieren har arbejdet med talenter været en af de ting, Wieghorst har fået ros for. Det vil han fortætte med i Aalborg.

- AaB’s evne til at udvikle egne talenter og føre dem igennem systemet er ligeledes noget, der tiltaler mig.

Fremadrettet fodbold

- Og når AaB har været bedst, har det altid været med fremadrettet fodbold og evnen til at dominere med bolden, hvilket passer præcis på mine idéer om fodbold, siger Wieghorst og fortsætter:

- Endvidere er AaB jo en af landets traditionsklubber med en stærk og loyal fankultur, og jeg ser frem til at lære spillerne, staben omkring holdet og øvrige ansatte i klubben at kende med en målsætning om, at vi sammen kan bringe AaB videre og igen forløse det potentiale, som klubben indeholder.

/ritzau/