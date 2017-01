SINSHEIM: Morten Wieghorst stod lørdag for første gang i spidsen for AaB’s superligahold i en kamp. Det resulterede i et 2-0-nederlag på udebane mod Hoffenheim, der i denne sæson er ubesejret i den tyske Bundesliga. Det var gode lærepenge - tidligt i forberedelserne til forårssæsonen, mener superligaklubbens nye cheftræner.

- Vi spillede mod et stærkt hold, der skal spille turneringskamp om en uge. Så fysisk er de meget længere fremme end os - ligesom de teknisk var dygtigere. Men vi fik gjort os nogle fine erfaringer, som vi kan bruge fremadrettet. Jeg blev også en del klogere på de enkelte spillere, siger cheftræner Morten Wieghorst.

AaB havde store problemer med at få gang i kombinationsspillet. Fejl afløste fejl, og Nicolai Larsen måtte mange gange agere redningsmand.

- Hoffenheim var meget på bolden, og vi havde svært ved at sætte pasninger sammen. Der skal ske forbedringer på det område, for når man hele tiden smider bolden væk, bliver det en ond cirkel, hvor man skal løbe endnu mere, siger Wieghorst.

AaB-træneren så dog fremskridt i løbet af de 90 minutter mod Hoffenheim.

- Anden halvleg var klart bedre end første.