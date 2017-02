PARCHAL: AaB tabte med 3-0 til Shakhtar Donetsk i fredagens kamp ved træningsturneringen Atlantic Cup, men cheftræner Morten Wieghorst var alligevel en opløftet mand efter kampen.

AaB-træneren så mange positive takter, men ærgrede sig over udbyttet.

- Den første halvleg time gjorde vi nøjagtigt, som vi havde aftalt. De havde bolden meget, men uden at de kom frem til de store chancer.

- Omvendt havde vi i hvert fald en rigtig god mulighed. Den tog vi ikke, og første gang vi lavede en fejl, straffede de os prompte. Det var den store forskel, lyder analysen fra Morten Wieghorst.

Nederlaget til det ukrainske storhold var dog ikke uden udbytte for AaB’erne.

- Vi kan tage mange ting med. Vi fik nogle rigtig gode minutter i benene, og så fik vi også set, at når vi er disciplinerede, kan vi gøre det svært for selv så godt et hold som Shakhtar. Det ærgrer mig dog, at de fik målet til 3-0 til sidst, for det havde set pænere ud, hvis vi kunne have holdt nullet i anden halvleg, siger Morten Wieghorst.