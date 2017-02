AALBORG: Jakub Sylvestr fik søndag eftermiddag en hjemmebanedebut, som han nærmest kun kunne have drømt om.

Den nyindkøbte slovak scorede tre mål i første halvleg, da AaB besejrede Silkeborg med 3-0. Naturligt nok til stor tilfredshed for AaB-træner Morten Wieghorst.

- Vi skal ikke forvente, at han kan gøre det i hver kamp, men jeg er utroligt glad på hans og holdets vegne. Han udnyttede chancerne godt, men jeg var også glad for opspillet og farten i vores spil i de sekvenser. Det var rigtig godt, og det profiterede Jakub også af i dag, siger Morten Wieghorst.

Dermed har Jakub Sylvestr scoret fire mål i sine første to officielle kampe for AaB.

- Da han kom hertil, havde han ikke spillet særligt meget, og man kunne godt se, at han manglede kamptræning. Han har dog været hurtig til at banke rusten af, og udover målene er han også en rigtig god arbejdskraft for os, når vi ikke har bolden, siger Morten Wieghorst.

Med sejren fik AaB også det perfekte afsæt til torsdag, hvor Silkeborg igen kommer på besøg på Aalborg Stadion. Denne gang dog til en kamp i DBU Pokalen.

- Det bliver en helt anden kamp, for det er vind eller forsvind. Vi vil gøre alt for at komme videre i pokalen, men i dag skal vi lige nyde sejren, og så begynder vi at forberede os på den opgave derefter, siger Morten Wieghorst.