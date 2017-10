Wieghorst: Vi skal være bedre på bolden

FODBOLD: Det blev spændende til sidst i AaB’s opgør mod FC Helsingør. Med en étmålsføring kunne de sjællandske gæster nemlig presse på for point.

- Jeg er glad for sejren og dele af spillet. Men jeg var ikke helt tryg i løbet af anden halvleg. Ved 1-0 kan det ske mange tilfældigheder, som ville give FC Helsingør point, siger cheftræner Morten Wieghorst.

Ifølge ham burde AaB have lukket kampen. Dermed skal der kigges på nogle forbedringer frem mod kampen mod Randers FC.

- Vi begynder at give bolden væk for let, og vores pres sidder ikke på den rigtige måde. Så vi skal være bedre på bolden og vinde de perioder, hvor det ikke er nødvendigt at forcere noget, siger han.

AaB vandt 1-0 over FC Helsingør på et mål af Jannik Pohl.