AALBORG: Cheftræner Morten Wieghorst var positivt stemt efter mandagens 2-1-sejr over norske Odds Ballklubb på Aalborg Stadion.

- Det var vel vores mest helstøbte præstation her i opstarten. Det var godt at få en sejr og at se vores angribere fik scoret et mål hver, siger AaB-træneren om den sidste testkamp, før det bliver alvor.

Det norske hold stod meget lavt og forsvarede sig, så AaB fik masser af tid på bolden.

- I store dele af kampen spillede vi op imod en mur, og det er ikke altid nemt. Vi fik scoret på to omstillinger, og det er også er en måde at bryde sådan et hold ned på. Vi vil dog gerne skabe endnu flere chancer, og det arbejder vi hårdt på, uddyber Morten Wieghorst.

Forsvarsmæssigt har det set fornuftigt ud for AaB i opstarten, og det mener cheftræneren også blev bekræftet mod Odds Ballklubb.

- Vi har arbejdet med vores kollektive forsvarsspil, og det er vigtigt, at vi ikke falder for langt tilbage og bliver passive. Vi skal hurtig have generobret bolden.

Det bliver en helt anden opgave, der venter AaB på søndag i forårspremieren mod AGF, og Wieghorst erkender, at han ikke ved præcis, hvor hans mandskab står i forhold til aarhusianerne.

- Jeg forventer ikke det her kampbillede på søndag, hvor modstanderen står meget lavt på os. Det bliver en hel anden type kamp, og det skal vi være klar på.