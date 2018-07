Wieghorst: Flores skal koncentrere sig om AaB

FODBOLD: I denne uge vendte Edison Flores tilbage til AaB, efter at peruvianeren uden AaB’s tilladelse forlængede sin ferie ovenpå deltagelsen ved VM.

Og selv om der er meget snak om et klubskifte, skal Flores nu bruge al sin energi på AaB, lyder det fra AaB-træner Morten Wieghorst.

- Jeg har sagt til Edi, at nu skal han koncentrere sig om det, det handler om. Han skal ikke snakke så meget om, hvor han skal hen og hvornår. Han er AaB-spiller, og lige nu er det vigtigste, at han bruger al sin energi på træning og kamp her, for han har rigeligt at gøre med at komme i form, så han kan konkurrere om sin position her, siger Morten Wieghorst.

Edison Flores er dog kommet tilbage til AaB med et fysisk efterslæb, og derfor er han ikke i spil til søndagens kamp mod FC København.

- Vi går forsigtigt til værks med ham, for han kommer fra en pause, hvor han ikke har lavet det store. Vi bygger ham stille og roligt op, og så må vi se, hvor lang tid det tager, siger Morten Wieghorst.

Men den forlængede ferie kommer ikke til at betyde, at peruvianeren nu bliver sat i skammekrogen.

- Det er Edis eget ansvar, at han kom for sent, og det tror jeg også godt, at han ved, men der ikke nogen grund til at bruge for meget tid på det længere, for nu handler det om at præstere for AaB, siger Morten Wieghorst.