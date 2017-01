Her er hvad YouSee-kunder får efter sort skærm

YouSee-kunder får filmpakke som kompensation for sort skærm

Her er hvad YouSee-kunder får efter sort skærm

Christian Bassogog er i træningslejr med Camerouns A-landshold, hvor han senest torsdag får besked på, om han er udtaget til African Cup of Nations, der spilles fra 14. til 29. januar.

Kun to spillere i AaB-truppen var ikke med på første træningsdag. Thomas Enevoldsen er stadig på krykker efter en operation, og han startede først træningen omkring 1. februar.

- Den slags vejr er jeg vandt til fra min tid i Skotland, hvor der sagtens kunne være fire årstider i løbet af en time. Jeg har glædet mig utrolig meget til at være tilbage på træningsbanen igen, lød det fra Morten Wieghorst.

Den nye cheftræner sendte på førstedagen spillerne igennem en konditionsprøve - en såkaldt bip-test - efterfulgt af tre kvarters let træning på kunstgræs. Konditionstesten blev for andet år i træk vundet af den unge højreback Joakim Mæhle.

AALBORG: Onsdag formiddag tog Morten Wieghorst fat på det, der efter planen skal være minimum to et halvt års arbejde i superligaklubben AaB.

Første træningsdag for AaB - under ny cheftræner, Morten Wieghorst. Foto: Hans Ravn

Ved at fortsætte på dette site accepteres det at NORDJYSKE Medier anvender cookies. Denne information deles med tredjepart.

Læs mere om cookieregler og persondatapolitik her. Jeg accepterer cookies