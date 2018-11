Wieghorst-fyring chokerer AaB-anfører

AALBORG: Det kom som en overraskelse for AaB-anfører Rasmus Würtz, at han sammen med resten af spillertruppen mandag morgen blev overbragt nyheden om, at superligaklubben havde sagt farvel til cheftræner Morten Wieghorst.

Trods vigende resultater og svingende spil var der stadig tiltro til Wieghorsts projekt. Det siger AaB-anføreren til BT.

- Fyringen af Wieghorst kommer som lidt af et chok. Vi har alle i truppen syntes, at der er blevet arbejdet rigtig godt.

- Som hold har vi på intet tidspunkt virket modløse, selv om vi i vores seneste 12 kampe i Superligaen kun har vundet en enkelt kamp.

- Men som hold er vi udmærket klar over, at der skal vindes kampe, hvis målsætningen om en plads i toppen skal gå i opfyldelse, siger han til avisen.

Ifølge anføreren kørte Wieghorst væk, efter at han modtog beskeden om sin fyring. Derfor har spillertruppen ikke haft mulighed for at sige farvel til træneren.

I medier har det været beskrevet, at Wieghorst ikke havde en god kommunikation med sine spillere. Rasmus Würtz afviser, at det skulle have været tilfældet.

