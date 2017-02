ALCANTARILHA: Christian Bassogogs store succes ved Africa Cup of Nations betød, at camerouneren aldrig blev en del af AaB’s træningslejr i Portugal.

Onsdag vender AaB-lejren igen hjem til Aalborg, og her ser cheftræner Morten Wieghorst frem til, at han senere på ugen skal mødes med Africa Cup of Nations mest værdifulde spiller for første gang.

- Jeg glæder mig til at lære ham at kende. Jeg har kigget på ham på afstand, og jeg har selvfølgelig set, at han har nogle kvaliteter, vi godt kan bruge. Nu skal vi have ham sat ind i vores måde at spille på, så kan vi få sat ham i de situationer, hvor han kan gøre en forskel for os, siger Morten Wieghorst.

Han advarer dog mod at tro, at Bassogogs store succes fra Africa Cup of Nations kan overføres direkte til AaB.

- Det bliver selvfølgelig en stor omvæltning for ham at komme hjem. Først og fremmest kommer han jo hjem til et helt andet klima, men fodbolden er også en anden. Det er nogle andre taktiske ting, han skal forholde sig til, så der venter os et arbejde, siger Morten Wieghorst.