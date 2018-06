Wieghorst: Nu skærer vi til

FODBOLD: To hele hold - 22 spillere - fik spilletid, da AaB lørdag tabte 2-3 til Viborg i sommerens første testkamp frem mod superliga-starten i midten af juli. En håndfuld U19-spillere fik også lov at betræde græsset på Aalborg Portland Park, og nogle af dem viste sig godt frem. Blandt andre Oliver Klitten, der viste fine ting på højrekanten, samt angriberen Mikkel Kaufmann, der endda kom på scoringslisten.

- Det giver de unge uvurderlig erfaring at spille kampe som disse. Men ingen af dem er klar til Superligaen endnu. De skal tilbage på træningsbanen og forbedre sig, sagde cheftræner Morten Wieghorst, der dog roste Mikkel Kaufmann.

- Han scorede et fint mål, og han er det, jeg vil kalde en rigtig angriber. Ham kommer vi til at se mere til i fremtiden, sagde cheftræneren.

AaB spiller allerede mandag igen, når Hobro venter på Als Stadion. Her vil man få et knap så eksperimenterende AaB-hold at se.

- Vi skærer til nu, for vi nærmer os sæsonstarten. Og selvom opstarten er lidt kort i år, så skal vi nok komme til at stå knivskarpt, når det gælder, sagde Morten Wieghorst.

AaB indleder superligasæsonen 13. juli ude mod SønderjyskE.