Wieghorst: Ochs giver nye muligheder

FODBOLD: Mandag er Philipp Ochs igen en mulighed på holdkortet, når AaB møder Esbjerg i Superligaen. Den tyske lejesvend har nemlig overstået sin karantæne.

Det glæder AaB’s cheftræner Morten Wieghorst.

- Han er en ung spiller, som vil gøre alt for at få det bedste ud af sin spilletid. Han viste senest (mod FC Nordsjælland, red.), at han har et godt spark, og det ser vi også på træningsbanen. Han giver os nogle yderligere muligheder offensivt, siger han.

De muligheder kan meget vel bruges mod oprykkerne fra Esbjerg, der har indkasseret færre mål på det seneste efter, at der blev scoret 10 mål imod dem i sæsonens første fire kampe.

- De seneste kampe har de ikke lukket så mange mål ind. De har måske forsvaret mere tilbage på banen end i starten og har gjort rummet bag sig lidt mindre, siger Morten Wieghorst.

Kampen spilles mandag klokken 19 på Aalborg Portland Park.