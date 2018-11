Wieghorst og Gaarde havner i ordkrig efter fyring

AALBORG: Skilsmissen mellem fodboldtræneren Morten Wieghorst og superligaklubben AaB er endt i en offentlig diskussion mellem træneren og AaB-sportsdirektør Allan Gaarde.

Da Wieghorst mandag blev fyret i klubben, lød begrundelsen fra Allan Gaarde blandt andet, at Wieghorst ikke formåede at udnytte potentialet i AaB's trup.

Det fik Wieghorst til at insinuere, at sportsdirektøren ikke altid sikrede træneren de bedste vilkår. Det er en sportsdirektør, der har ansvaret for køb og salg af spillere i en klub.

- Jeg har forsøgt at udvikle holdet og spillet, og jeg har heller ikke altid været tilfreds med vores udvikling, men en træner er også afhængig af en sportsdirektørs arbejde, sagde Wieghorst mandag til DR og påpegede, at "det er sjældent, en sportsdirektør fyrer sig selv."

Tirsdag svarer Allan Gaarde på kritikken over for B.T.

Sportsdirektøren giver Wieghorst ret i, at trænerens arbejde er afhængigt af sportsdirektørens arbejde, men at de to har arbejdet godt sammen, når det kom til sammensætningen af AaB-truppen.

- Det er derfor, det hedder et samarbejde. Lige så vel som en træner også er afhængig af, at en spiller sparker bolden i mål eller forsvarer sig mod scoringer, så er vi jo en kæde, der hænger sammen.

- Jeg vil sige, at samarbejdet mellem Morten og mig har været rigtig godt. Jeg synes også, at vi har fået skabt en god trup. Det er jo ikke sådan, at en sportsdirektør henter spillere, som en cheftræner ikke vil have, siger Gaarde til avisen.

Morten Wieghorst nåede at være cheftræner for AaB i næsten to år. AaB er efter en god sæsonstart dumpet ned på syvendepladsen i Superligaen, hvor holdet ikke har vundet siden 23. september.

