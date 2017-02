ALCANTARILHA: Når cheftræner Morten Wieghorst og resten af AaB-lejren onsdag vender hjem efter 10 dages træningslejr i Portugal, er det en skadet Kasper Risgård, AaB har med hjem.

Viceanføreren blev skadet mandag mod Djurgården, og forventningen fra AaB-lejren er, at der er tale om en fibersprængning, der kræver flere ugers pause.

- Vi har prøvet at handle så professionelt som overhovedet muligt, men nogle gange sker tingene bare alligevel. Vi havde forberedt os optimalt, og det var det rigtige tidspunkt at bringe ham i kamp, men desværre sprang skaden op igen. Det er rigtig ærgerligt både for Kasper og for holdet, siger Morten Wieghorst.

Til gengæld kan AaB-træneren glæde sig over, at Jannik Pohl og Kasper Pedersen er på vej tilbage efter henholdsvis en knæ- og en hofteskade. Heller ikke Edison Flores trænede tirsdag, men håbet er, at peruvianeren kan være med, når AaB-truppen fredag er tilbage på dansk græs.

AaB har sidste træning i Portugal onsdag formiddag.